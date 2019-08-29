بإعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غضب قسم كبير من الطبقة السياسية في البلاد وهز الجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فيما تأتي المراحل النهائية قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر، ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف، كما يلي:

3 سبتمبر

تستأنف في هذا التاريخ أعمال البرلمان لمدة قصيرة، ولن يكون أمام النواب، نتيجة لقرار بوريس جونسون، سوى أسبوع واحد تقريباً لإجراء مناقشات، قبل أن يتمّ تعليق أعماله.

وسيصعّب ذلك على رافضي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق استصدار قانون يمنع هكذا خروج، أو التقدّم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

الفترة بين 10 و12 سبتمبر

يجرى خلال هذين اليومين تعليق أعمال البرلمان الذي لم يحدد موعده النهائي بعد، ولن يستأنف البرلمان أعماله إلا بعد 5 أسابيع من ذلك.

ويتيح تعليق أعمال البرلمان عادةً للأحزاب الرئيسية عقد مؤتمراتها السنوية، لكن مدته غير الاعتيادية هذه المرة، والتي تمتد لأكثر من الأسابيع الثلاثة التي تحتاجها المؤتمرات، أثارت شكوكا لدى المعارضة بأن يكون مناورة من رئيس الوزراء لمنع نوابها من مناقشة خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتعطيله.

الفترة بين 14 سبتمبر و2 أكتوبر

تعقد في هذه الفترة مؤتمرات الأحزاب الرئيسية: الحزب الليبرالي الديموقراطي بين 14 و17 سبتمبر، وحزب العمال بين 21 و25 من الشهر نفسه، وحزب المحافظين بين 29 سبتمبر و2 أكتوبر.

14 أكتوبر

خطاب الملكة تقدم فيه برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في هذا التاريخ، ولن يكون أمام النواب سوى 3 أيام لمناقشة بريكست قبيل قمة حاسمة للمجلس الأوروبي.

17 و18 أكتوبر

تنعقد قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، وستكون هذه آخر فرصة للتوافق على اتفاق طلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل نقطة الخلاف الرئيسية والمتعلقة بالحدود الأيرلندية.

وتريد حكومة جونسون إلغاء "شبكة الأمان" التي تلحظ "دائرة جمركية موحدة" تضم الاتحاد والمملكة بهدف تفادي عودة الحدود فعلياً بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

31 أكتوبر

دخول بريكست حيز التنفيذ، ما لم يتم إرجاؤه من جديد، علماً أنه أرجئ مرتين بعدما كان مقرراً في 29 مارس 2019، لكن بوريس جونسون، أكد أنه سينفذ بريكست في هذا اليوم "مهما كلف الأمر"، مع أو دون اتفاق.