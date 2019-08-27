قال الإعلامي عمرو أديب، إن طائرة الرئاسة المصرية المتجهة إلى اليابان تّشعر بالنجاح بعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإيجابية في قمة السبع، لافتا إلى أن المقابلات بين قيادتي مصر وأمريكا كانت تجرى في الماضي مرة واحدة في العام، ولكن الوضع الآن اختلف، والجميع يرى أن هناك كيمياء بين الجانبين.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن قمة مجموعة السبع ليست قمة شكلية، بل هي مكان يجرى فيه "طبخ كل استراتيجيات العالم" التي ستحدث خلال الأشهر المقبلة، مشيدًا بمشاركة السيسي في القمة، "بلدي موجودة في قمة العالم تستفيد وتفيد".

من ناحية أخرى، تحدث الإعلامي، عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث وصفه بـ "الشخصية القوية"، وذلك بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على هامش قمة مجموعة السبع، مؤكدًا أن جونسون شخصية قوية ومتحمسة ولديه طموح وكاريزما.

وتابع: "هناك فرق كبير بين جونسون وتيريزا ماي، ومش بقول كده عشان هي سيدة، بس جونسون يدينا شعور ببريطانيا العظمى، أما ماي فكانت دائمًا منحنية الظهر، وتشعرنا أن بريطانيا تعبانة، خلتنا نحس بكدة، بس جونسون حسيت إني بشاهد قائد قوي".