اتخذت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري إجراءات احترازية بشأن شحنات القمح المستوردة من روسيا، على خلفية الانفجار النووي الذي وقع 8 أغسطس الجاري.

وقال الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في موسكو، إنه تم إعداد تقرير مبدئي حول الأثر المحتمل على واردات مصر من القمح والأخشاب من منطقة أرخانجيلسك الروسية على خلفية الانفجار النووي.

وأكد حامد، في التقرير، أنه يتم التنسيق والتواصل بشكل مستمر مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري للإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تصدير أي منتجات زراعية بها محتوى عالٍ من الإشعاع إلى مصر، وكذلك مع وزارة الزراعة المصرية لوضع الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطن المصري من أي أثر محتمل لهذا الانفجار.

وقال بيان لجهاز التمثيل التجاري إن التقرير تضمن الإشارة إلى الموقف الرسمي للسلطات الروسية الذي يؤكد انخفاض الإشعاع إلى المستوى الطبيعي، وأنه تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وأنه لا يتم زراعة القمح والحبوب في منطقة أرخانجيلسك الروسية، كما لا يتم تصدير أية حبوب من هذه المنطقة، والتي تعد واحدة من أهم مناطق الغابات والأشجار الخشبية في روسيا الاتحادية.

ووفقا للتقرير فإن المنطقة التي حدث بها الانفجار تعد واحدة من أكبر مراكز صناعة الأخشاب فى روسيا، حيث يوجد بها مراكز للمعالجة الكيميائية والميكانيكية للأخشاب، وتنتج نحو 1.8 مليون متر مكعب من الأخشاب سنوياً ونحو 300 ألف طن من كرات الخشب، وتصدر المنطقة الأخشاب إلى نحو 79 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا العظمى وهولندا والصين وأذربيجان، بجانب مصر التي تستورد الأخشاب فقط من منطقة "أرخانجيلسك"، وبكميات بلغت قيمتها نحو 41.4 مليون دولار عام 2018 تمثل نحو 11% من إجمالي الواردات المصرية من الأخشاب من روسيا الاتحادية.

وأشار التقرير إلى أن مناطق تصدير القمح والحبوب في روسيا إلى مصر تتركز في مناطق الجنوب والوسط الروسي وخاصة إقليم كراسنودار، وإقليم ستافروبول، وروستوف، وموسكو، وسان بطرسبرج، ومنطقة فورونيج، وهي مناطق بعيدة عن الانفجار وتعتبر مدينتي موسكو وسان بطرسبرج أقرب المناطق لموقع الانفجار بمسافة تقدر بنحو 734 كم2 و990 كم2.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من تأكيدات الهيئات المعنية في وزارة الزراعة الروسية، إلا أن التقرير انتهى بتوصية مفادها ضرورة فحص كافة شحنات الواردات المصرية من القمح والحبوب والأخشاب للتأكد من سلامتها وخلوها من الإشعاع، والتنسيق مع سلطات الدول الأكثر استيرادا من منطقة الانفجار وهي هولندا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا للوقوف على ما يتخذونه من إجراءات لحماية صحة مواطنيها من الآثار المحتملة لهذا الانفجار".

وكلف أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري المكاتب التجارية في كل من لاهاي وبروكسل ولندن وباريس بالتواصل مع السلطات المعنية في كل دولة على حدة وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي للوقوف على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد لأنهائها لوزارة الزارعة والسطات المصرية المعنية.

وتبلغ واردات مصر من القمح الروسي نحو 9.6 مليون طن بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2018، وفي الفترة خلال يناير – يونيو 2019 استوردت مصر من روسيا 2.3 مليون طن بقيمة 512 مليون دولار.