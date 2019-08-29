عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمتابعة عدد من الملفات بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.

في بداية الاجتماع، تابع رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذي عقد مؤخرا، تتعلق بتغيير استخدامات عدد من أراضي الدولة غير المستغلة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي واستغلالها بشكل مثالي.

وقدّم وزير الإسكان عرضا عن مقترحات ومخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية في محيط ترعة المحمودية بالإسكندرية، لافتا إلى أنّ مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية، تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارات الإسكان وقطاع الأعمال والأوقاف، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وذلك عبر الدخول في شراكات لتنميتها.

وأوضح الجزار أنّ المشروع يهدف إلى صياغة برامج ومشروعات تنموية، تدعم مخططات جودة الحياة بالبيئة العمرانية فى مدينة الاسكندرية، من خلال رفع قيمة الأرض عن طريق اقتراح استخدامات استثمارية متميزة لها، ودعم البيئة العمرانية بالأنشطة والخدمات للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تحقيق مبادئ الإدارة المستدامة لضمان استمرارية تمويل البرامج والمشروعات المقترحة.

ولفت وزير الإسكان إلى أنّ المناطق المحيطة بمحور المحمودية، تتضمن أرض مصنع شركة السيوف للغزل والنسيج التي تقع على مساحة نحو 36 فدانا تقريبا، ومقترح لها عدة أفكار لتنميتها، بينها إقامة منطقة مال وأعمال تربط محور المحمودية الجديد وصولا لخلق بيئة عمل مميزة ورفع القيمة العمرانية بالمنطقة، أو إقامة مناطق سكنية وتجارية ورياضية متكاملة، تجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية.

وتابع الجزار أنّ المناطق المحيطة بمحور المحمودية تتضمن أرض الشركة الأهلية للغزل والنسيج، التي تبلغ مساحتها نحو 15.5 فدان تقريبا، ومقترح استغلالها لإقامة منطقة سكنية ومناطق خدمات يتخللها عدد من مناطق الخدمات ومسارات المشاة، بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات في هذه المنطقة.

وأضاف وزير الإسكان أنّ مشروع تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية، يتضمن الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف "أرض وقف الخديو إسماعيل بمساحة 19 فدانا، وأرض الوقف الخيري المشترك بإجمالي مساحة 55.7 فدانا، وأرض مزرعة الدواجن بمساحة 22.2 فدان، وأرض هيئة الأوقاف في المنتزه بمساحة 3.1 فدان".

وأكد الجزار وجود مقترحات متعلقة بإقامة مشروعات استثمارية تنموية "سكنية، تجارية، صحية، وترفيهية"، في إطار تطوير النطاق العمراني المباشر بشكل مستدام.

من ناحية أخرى، استعرضت وزيرة السياحة خلال الاجتماع، المخطط الذي تم إعداده من أحد المكاتب الاستشارية العالمية بهدف تطوير منطقة المنتزه في الإسكندرية، بما يسهم في تحويل هذه المنطقة التاريخية المتميزة لمقصد سياحي عالمي، واستغلالها بشكل مثالي.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة غير المستغلة خاصة الأراضي، لافتا إلى أهمية دراسة المقترحات الخاصة بإقامة المشروعات على تلك الأراضي، لسرعة طرحها وتنفيذها تعظيما للعائد من استثمارها.