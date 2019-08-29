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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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إندونيسيا: إضرام النار في مبنى حكومي محلي بمقاطعة بابوا

إندونيسيا: إضرام النار في مبنى حكومي محلي بمقاطعة بابوا

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تجار: أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وكيلو اللحوم الحية يهبط 6 جنيهات

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رئيس وزراء باكستان يدعو إلى تظاهرات بشأن كشمير غدا

رئيس وزراء باكستان يدعو إلى تظاهرات بشأن كشمير غدا

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صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

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