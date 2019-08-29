أقام رئيس وزراء اليابان شينزو آبي- الذى يتولى الرئاسة المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لقمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما- مساء اليوم، بتوقيت اليابان حفل عشاء على شرف زعماء الدول الأفارقة المشاركين بقمة التيكاد.

ومن المقرر أن تختتم قمة التيكاد السابعة أعمالها باصدار "إعلان يوكوهاما"، واختيار الدولة الأفريقية، التي ستستضيف القمة القادمة للتيكاد عام 2022 .

وكان رئيس الوزراء الياباني، تعهد خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة بتخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار دولار للقارة الأفريقية خلال الاعوام الثلاثة القادمة وتشجيع القطاع الخاص الياباني على التواجد بالسوق الأفريقية، وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالنيجر في يوليو الماضي.