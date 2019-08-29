قررت نيابة أوسيم حبس 3 أطفال بتهمة هتك عرض طفل وتصويره عاريا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحقيقات وتحريات المباحث التي جرت بمعرفة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز أوسيم، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من ربة منزل لمركز شرطة أوسيم، يفيد بتعرض ابنها للضرب ومحاولة تعدي جنسي وانتشار مقطع فيديو له مجردا من ملابسه على "فيسبوك".

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وتبين من خلال الفحص والتحري أن المجني عليه كان برفقته 3 من أصدقائه الذين دخلوا معه في وصلة من المزاح دفعتهم للتعدي عليه بالضرب ثم محاولة التعدي عليه جنسيا وهتك عرضه، فقاموا بتجريده من ملابسه وعقب فشلهم في اغتصابه قاموا بتصويره عاريا ونشر أحدهم مقطع الفيديو على موقع "فيسبوك".

وفور انتشار مقطع الفيديو بعد حدوث الواقعة بيومين أخبر الطفل المجني عليه والدته التي اصطحبته لقسم الشرطة لتحرير محضر، بعد تحديد هوية المتهمين.

وترأس المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن أعمارهم تتراوح من 15 إلى 16 عاما، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرزت المباحث الهاتف المحمول المصور عليه الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.