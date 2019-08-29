كندا تعيد فريقا إلى مالي لمساعدة القوات الرومانية في "الإجلاء الطبي"

كشفت الحكومة الكندية، اليوم، عن خطط لإرسال فريق مرة أخرى إلى مالي الشهر المقبل للعمل مع قوات حفظ السلام الرومانية وتقليل التوقف المؤقت في توفير عمليات الإجلاء الطبي لقوات الأمم المتحدة والقوات المالية والمدنيين، ومن المقرر أن توقف قوات حفظ السلام الكندية عملياتها في مالي، السبت المقبل، وتبدأ في عمليات المغادرة بعد أكثر من عام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ورغم أن بدائلهم الرومانية قد بدأت بمساعدة طائرات النقل التابعة للقوات الكندية، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون الرومانيين مستعدين للسفر في مهام طبية حتى منتصف شهر أكتوبر، وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي.بي.سي"، أن الكولونيل ترافيس موريهين، قائد القوات الكندية، قال إن بعض قواته ستعود إلى مالي لمدة أسبوع في سبتمبر لدعم القوات الرومانية.

وتشمل هؤلاء القوات طاقم المروحيات والعاملين الطبيين وضباط المخابرات، وكان من المقرر أن تنتهي القوات الكندية التي تبلغ مدتها 12 شهرا من جميع عملياتها في نهاية يوليو، قبل أن تمدد الحكومة الفيدرالية عمليات توفير الإجلاء الطبي لشهر آخر حتى نهاية أغسطس.

وكان الكنديون ينقلون قوات حفظ السلام والمدنيين التابعين للأمم المتحدة وكذلك المعدات والإمدادات في جميع أنحاء البلاد، ولم يتم تمديد تلك العمليات في يوليو الماضي.

وطلبت الأمم المتحدة من كندا إبقاء جميع قوات حفظ السلام في مالي حتى منتصف شهر أكتوبر لمنع أي فجوة بين نهاية البعثة الكندية وبداية المهمة الرومانية.