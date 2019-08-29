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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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هيئة تونسية: إدراج العنف السياسي ضد المرأة ضمن التجاوزات الانتخابية

هيئة تونسية: إدراج العنف السياسي ضد المرأة ضمن التجاوزات الانتخابية

مسؤول أممي: مدن سورية دمرت بالكامل بمناطق خفض التصعيد

مسؤول أممي: مدن سورية دمرت بالكامل بمناطق خفض التصعيد

كندا تعيد فريقا إلى مالي لمساعدة القوات الرومانية في "الإجلاء الطبي"

كندا تعيد فريقا إلى مالي لمساعدة القوات الرومانية في "الإجلاء الطبي"

موجيريني: نؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران شريطة الحفاظ على الاتفاق

موجيريني: نؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران شريطة الحفاظ على الاتفاق

غلق 3 محلات تصنع كبسولات دوائية بمواد مجهولة المصدر في باب الشعرية

غلق 3 محلات تصنع كبسولات دوائية بمواد مجهولة المصدر في باب الشعرية

تعديل دستوري في كوريا الشمالية يغير "وضع الزعيم"

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