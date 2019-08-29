سلم اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية الدفعة رقم 11 من عقود التمليك لعدد من واضعى اليد الجادين الذين سددوا مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لثمن الأرض بحوزتهم.

جاء ذلك في مؤتمر موسع عقده المحافظ بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد.

وتضمنت الدفعة رقم 11 تسليم 44 عقدا بواقع 15عقدا للأراضي الزراعية بإجمالي مساحة قدرها 20 فدانا و9 قراريط و3 أسهم، بقيمة مالية إجمالية قدرها نحو مليون و700 ألف جنيه جرى سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ25% من قيمة ثمن الأرض.

كما جرى تسلم 29 عقدا آخرين للأراضي بإجمالى مساحة قدرها 471161 مترا مربعا.

وأكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالمهلة المحدة لجميع واضعي اليد الذين جرى إخطارهم بإنهاء إجراءات الثمين، وذلك لسرعة سداد نسبة الـ25% المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك، ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.