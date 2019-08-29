أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيجرون مناقشات، قبل أيام من الموعد المقرر لرفع واشنطن التعريفات الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وقال ترامب لإذاعة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "هناك محادثات مقررة اليوم على مستوى مختلف"، دون أن يكشف عن تفاصيل.

ونفى الرئيس الأمريكي، أخبارا سابقة، تشكك في تصريحاته بأن بكين وواشنطن أجريتا محادثات هاتفية الأسبوع الماضي، وقال: "نعم، نحن نجري محادثات".

وأعلنت وزارة الاقتصاد الصينية، في وقت سابق، اليوم، أن بكين قد لا ترد بالمثل على قرار ترامب رفع الرسوم الجمركية، وأنها لا تزال مستعدة للتفاوض.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، شكك مسؤولون صينيون في مزاعم ترامب، بأن الجانبين أجريا محادثات هاتفية، وقالوا إنه ليس لديهم علم بها.