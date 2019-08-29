داخل عالم السيارات، تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، الكل يبحث عن التميز وراحة الراكب، وفي كل عام تأتي العديد من السيارات بمميزاته مختلفة.

وخلال السطور التالية، نستعرض مقارنة بين سيارتي "بي واي دي F3"، و"شيري أريزو" موديل عام 2020.

بي واي دي F3

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 108، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لسرعة 100 كيلو متر 12.1 ثانية.

السيارة بها ناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتستهلك 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وبلد المنشأ للسيارة، الصين، وتأتي بسعر 173 ألف جنيه.

شيري أريزو

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 109، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 10.5 ثانية.

والسيارة بها ناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتستهلك 6.3 لتر من الوقود، لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي السيارة بسعر 175,000 جنيه.