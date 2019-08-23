قال محمد شتا المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن قرار خفض سعر الفائدة، لن يحمل إلا الإيجابيات للمستهلك وللدولة على حد سواء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن القرار لن يؤدي إلى تحريك سوق السيارات بسبب سيادة موقف مقاطعة شراء السيارات.

وتابع: "نريد سعرًا عادلًا للسيارات، ومواصفات أمان مثلما هو الحال في أوروبا ودول الخليج، وقرار خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات، حيث كان بعض المجمعين يحصلون على قروض لشراء السيارات أو بعض مكوناتها من الخارج وهذا يعني أن انخفاض سعر السيارات بسبب انخفاض تكلفة شرائها".

وأشار إلى أن إلغاء معرض السيارات الأشهر "أوتوماك"، جاء بسبب عدم شراء المستهلكين للسيارات على مدار الأشهر الثمانية الماضية، ما أدى لعدم توفير السيولة اللازمة للشركات لشراء السيارات.