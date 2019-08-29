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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين المحامي جونشاروك رئيسا للوزراء

البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين المحامي جونشاروك رئيسا للوزراء

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر

محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر

أسوان تحتفل باليوم العالمى للشباب بمشاركة 150 شابا وفتاة

أسوان تحتفل باليوم العالمى للشباب بمشاركة 150 شابا وفتاة

رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع وفد بيت العائلة المصرية

رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع وفد بيت العائلة المصرية

صور.. قصور الثقافة تنظم فعاليات فنية بمدن جنوب سيناء

صور.. قصور الثقافة تنظم فعاليات فنية بمدن جنوب سيناء

مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية في السعودية

مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية في السعودية

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سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

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