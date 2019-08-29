أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بنّاءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى، مشدداً على أن الاتحاد الأفريقى عازم على تحقيق نهضة القارة الاقتصادية، لا سيما انفتاحها على شركائها الخارجيين وشركاء التنمية من كل أركان العالم.

الرئيس: تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب إيجاد شراكة بنّاءة مع القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو مع دور الدولة.. وعلى المؤسسات الدولية تقديم معايير أفضل للإقراض والتمويل

وقال «السيسى»، فى كلمته بجلسة القمة السابعة للـ«تيكاد»، حول «الحوار بين القطاعين العام والخاص»، اليوم، إن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن موقعها الجغرافى المتميز، الأمر الذى يسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبَل شركاء التنمية، والتى نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب فى حياة أفضل.

وأشار الرئيس إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الدول الأفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما فى ذلك المشروعات القارية فى مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائى، باعتبار ذلك أمراً حتمياً لجنى ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجارى الفعلى بين الدول الأفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية.

وقال «السيسى»: «نعقد جلستنا تحت عنوان (الحوار بين القطاعين العام والخاص) لنؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين، والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا»، متطلعاً إلى أن تسهم الجلسة فى تسليط الضوء على جهود الحكومات لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفى التعرف كذلك على تحديات المؤسسات خلال عملها، بما يسهم فى احتضان رواد الأعمال، سواء من اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجاً لتعزيز التعاون بين القطاعين «العام والخاص»، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الأفريقى ونظيره اليابانى، بما يلبى التطلعات فى مستقبل أفضل وآفاق أرحب وأوسع.

أفريقيا تمتلك موارد طبيعية وبشرية تسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات من قبَل شركاء التنمية.. ونولى أهمية للتعاون فى البنية التحتية والطاقة

وأكد الرئيس أن «دول الاتحاد الأفريقى صاغت أهداف أجندة التنمية 2063، التى أضحت مرجعاً لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا (PIDA) بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القارى، ونجحنا أيضاً فى إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقى بنيامى فى 7 يوليو 2019، باعتبارها من أهم مشروعات التكامل الأفريقى، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجارى واستثمارى كبير لتحقيق التنمية المستدامة فى دولنا والرفاهية لشعوبنا فى أفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وإجمالى ناتج محلى يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار. ودعا «السيسى»، فى كلمته بافتتاح منتدى الأعمال الأفريقى اليابانى على هامش أعمال القمة السابعة للتيكاد وذلك بمشاركة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، شركاء أفريقيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الموجودة فى القارة الأفريقية، والمساهمة فى تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائى والربط الملاحى وتنمية الموانئ، مؤكداً أن دول الاتحاد الأفريقى تدرك جيداً أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة «2063» لن تُكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها فى القارة بمشروعات عملاقة عابرة للحدود».

وأشار الرئيس إلى أن الاتحاد الأفريقى عازم على تحقيق النهضة الاقتصادية للقارة وأنها منفتحة على شركائها الخارجيين وشركاء التنمية من كل أركان العالم، داعياً رواد الأعمال لضم صوتهم إلى صوت دول الاتحاد الأفريقى لمطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لتمكين القطاع الخاص من الإسهام فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار بالقارة.

وأكد «السيسى» أنه آن الأوان لكى تفكر تلك المؤسسات بشكل مختلف تجاه أفريقيا، وتقدم شروطاً ومعايير أفضل للإقراض والتمويل تسهم فى تنفيذ الدول الأفريقية ورواد الأعمال لمشروعات رائدة تغير من واقع التنمية فى أفريقيا.

وكان الرئيس قد رحب فى بداية كلمته بالمشاركين الأفارقة واليابانيين فى هذه الفعالية المهمة التى تأتى تأكيداً لأحد أهم محاور الـ«تيكاد» المتمثلة فى التعاون بين القطاع الخاص فى أفريقيا ونظيره فى اليابان.

وقال «السيسى» إن «هذا المنتدى يؤكد ما باتت أفريقيا توفره من مناخ إيجابى لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات»، منوهاً بأن الفترة الماضية أثبتت توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الأفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتى تشمل كل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية فى مختلف دول الاتحاد الأفريقى، مضيفاً: «دولنا تسعى إلى ترجمة السياسات الإصلاحية الاقتصادية إلى برامج تنفيذية تحقق تحولاً حقيقياً فى حياة الشعوب، وترسم ملامح خطط العمل التنفيذية للأجندة الأفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة».

وأوضح الرئيس أن الأشهر الماضية شهدت عدداً من الخطوات المهمة داخل الاتحاد الأفريقى على طريق تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد أفضل مناخ لجذب الاستثمارات، وأبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة فى أفريقيا خلال قمة الاتحاد الأفريقى العادية الثانية والثلاثين فى فبراير 2019، والذى تناول قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية، وكذلك حوكمة الشركات وقواعد الاستثمار والأطر المنظمة لأنشطة القطاع الخاص.

وقال إن دول الاتحاد الأفريقى أنجزت خطوة تاريخية مهمة على طريق الاندماج الاقتصادى القارى تمثلت فى دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية، وشهدت كذلك إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة وفضّ المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية فى فتح وضبط الأسواق لتشجيع المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار فى أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.