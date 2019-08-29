قال محمد الأسمر البوزيدي، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تهتم للغاية بالملف الليبي، حيث ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب ملف الحل السياسي في ليبيا، خلال القمة مجموعة دول السبع، التي عقدت مؤخرا في فرنسا وحضرها الرئيس السيسي نظرًا للدور الريادي لمصر، وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأضاف البوزيدي، خلال حواره في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن الرئيس السيسي يُتابع بشكل مستمر القضية الليبية، كما أن أي تحرك مصري في هذه القضية يصب في صالح الحفاظ على مصالح ومقدرات الشعب الليبي، نظرًا للعمق الجغرافي والأمني والعمق التاريخي بين ليبيا ومصر، مؤكدًا أن السيسي دائما ما يؤكد على ضرورة مكافحة الإرهاب.

وأشار مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية إلى أن السيسي تحدث مع ترامب حول ضرورة القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حيث إن الإرهاب في ليبيا يُشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة بالكامل ومصالح الدول في منطقة شمال أفريقيا، موضحًا أن الرئيس السيسي يرى أن الحل الأنسب للأزمة الليبية هو القضاء على الإرهاب من ناحية وإنفاذ المسار السياسي من جانب أخر مع الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.