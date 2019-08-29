وزعت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد سلامة لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة بمساعدة الأئمة والإداريين والعمال، وسط أجواء احتفالية.

وقال "سلامة" إن المديرية جمع نحو مليون و300 ألف جنيه صكوك أضاحي العام الجار.