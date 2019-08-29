رفض جوفينال مواسيه، رئيس هايتي، الدولة الواقعة في البحر الكاريبي، اليوم، الاستجابة للضغوط التي تطالبه بالاستقالة من منصبه، على خلفية مزاعم عن ارتكاب وقائع فساد قبل تولي منصبه الرئاسي.

وقال مواسيه، في مقابلة، أوْرَدَ راديو "صوت أمريكا" مقتطفات منها، في نشرته باللغة الإنجليزية،: "سأستكمل فترة رئاستي رغم تصاعد أعمال العنف والأداء الاقتصادي المتواضع ومظاهرات الاحتجاج المستمرة منذ شهور، إزاء ما تردد عن وقوع جرائم فساد في عهد الحكومة السابقة في هايتى".

وأكد مواسيه، أنه سيحترم نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة مختصة في جرائم الفساد خلال عهد الحكومة السابقة.

وأفادت تقارير بحصول مواسيه- عندما كان متعاقدا خاصا قبيل رئاسته لهايتي- على أموال، بشكل غير قانوني، لتشييد أحد الطرق شمال الدولة، والذي أدى الكشف عنها إلى اندلاع مظاهرات تطالب باستقالته.