محمد إيهاب في حوار لـ"الوطن": أسعى لنيل الدكتوراه بعد التتويج بذهبية طوكيو 2020

حجز مكانه على منصات التتويج منذ الصغر، بدأ مشوار الرياضة بطلًا على بساط المصارعة، وتعلق قلبه برفع الأثقال، فورث حبها عن والده بطل مصر في اللعبة، ومن وقتها، وكل رفعة للبار الحديدي بميدالية، وكل خطفة بثقل لأعلى ببطولة، إلا أنه أراد صناعة إنجازًا لا يمحى من ذاكرة المصريين، فوضع الميدالية العالمية والأوليمبية هدفًا صوب عينيه، وخطط لما أراد بعزيمة وإصرار، حتى كان له ما أراد.

الرباع الأوليمبي المتوج بـ3 ذهبيات في الرباط: شاركت بالألعاب الإفريقية لأول مرة في مسيرتي.. وعداد ميدالياتي الإفريقية وصل للرقم 18

الرباع الأوليمبي والعالمي محمد إيهاب، هو أول مصري وإفريقي يقف على منصات التتويج ببطولة العالم 4 مرات، وصاحب الرقم القياسي العالمي في مسابقات الخطف برفع ثقل 173 كجم ببطولة العالم في تركمانستان 2018، ليكرر إنجاز الرباع المصري خضر التوني بعد 83 عامًا، كما أنه صاحب برونزية أولمبياد ريودي جانيرو 2016، حمل الفضة والبرونز في بطولات العالم للناشئين في 2008 و2009، ومع أول مشاركة ببطولة العالم للكبار في كازخستان 2014، توج بفضيتين وبرونزية، وفضية بطولة العالم 2015، وذهبيتها في 2017 و2018.

18 ميدالية قارية، حصدها إيهاب في مشواره بالبطولات الإفريقية، كان آخرها التتويج بـ3 ذهبيات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، في مشاركته الأولى بالدورة، وخطوة جديدة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، التي يحلم فيها بتكرار الإنجاز الأوليمبي، حسبما أكد في حواره لـ"الوطن" عبر البريد الإلكتروني من المغرب، وبعد التتويج بالبطولة، والذي كشف فيه عن أحلامه المستقلبية، وحل أزمة الرعاة لإكمال الحلم الأوليمبي.

وإلى نص الحوار:

** 15 ميدالية ذهبية توج بها الرباع الأوليمبي محمد إيهاب على المستوى القاري قبل دورة الألعاب الإفريقية.. فماذا اختلف هذه المرة عن أي مشاركة إفريقية سابقة؟

دورة الألعاب الإفريقية تنظم كل 4 سنوات، وهذه أول مرة يحالفني الحظ للمشاركة فيها والتتويج على منصتها بـ3 ذهبيات في منافسات "الخطف والنتر والمجموع"، ورفعت رصيدي لـ18 ميدالية ذهبية في سجلات المشاركات الإفريقية، كما أن دورة الألعاب الإفريقية، واحدة من مراحل التأهيل لطوكيو 2020، وحصلت منها على النقاط الكاملة، واللازمة لإكمال مسيرة التأهل إن شاء الله.

إيهاب: يتبقى لي بطولتين للتأهل رسميا لطوكيو.. وخطة إعداد الجهاز الفني للمنتخب تحقق حلمي

** وما المراحل المتبقية للتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020؟

يتبقي لي المشاركة في بطولتين فقط، وهما بطولة العالم، التي ستقام بتايلاند في الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر، وبطولة التضامن الإسلامي، وبعدهما أكون موجودا في طوكيو إن شاء الله.

** بعد برونزية ريودي جانيرو 2016.. ماذا تحتاج من أجل حصد ميدالية ذهبية أوليمبية في طوكيو؟

انتهي من البطولتين القادمتين، وهما أخر ما في جدول المنافسات العالمية لرفع الأثقال في عام 2019، وبعدها أتفرغ بشكل كامل في عام 2020 للأولمبياد، واستعد بشكل كبير جدًا وفق خطة الإعداد الكبيرة، التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب القومي بإشراف من اتحاد رفع الأثقال، وإن شاء الله تنفذ، ونوصل للحلم والذهب الأوليمبي.

مشكلة وجود رعاة لتحقيق الإنجاز الأوليمبي حلت وجاء دوري الآن

** قبل أشهر خرجت تشكو من عدم وجود راعي يدعمك من أجل تحقيق ميدالية أوليمبية جديدة لمصر.. فهل هناك جديد في مشوار الدعم والرعاية سواء الرسمي أو من القطاع الخاص؟

الحمد لله، الوضع تحسن كثيرًا، والمشكلة حلت، وأصبح هناك 4 جهات راعية لي من القطاع الخاص، بينهم شركة للتسويق الرياضي، ترعاني وترعى الاتحاد من أجل الحصول على دعم أكبر، ودوري الفترة القادمة إني أحقق الإنجازات التي لم تحقق من قبل.

** ماذا عن أحلام محمد إيهاب غير التتويج بميدالية أوليمبية جديدة؟

إن شاء الله بعد الميدالية الأوليمبية القادمة، اتجه للحصول على درجة الدكتوراه في رفع الأثقال من كلية التربية الرياضية، وأكمل مسيرتي في عالم التدريب، لاكتشاف وتخريج أبطال أولمبيين مثلي في اللعبة.

أحلم باكتشاف أبطال يصنعون الحلم الأوليمبي مثلي.. والدولة تعرف الآن "مين بيشقى علشان يرفع علم مصر"

** أخيرا.. كيف يرى محمد إيهاب الاهتمام الرسمي من الدولة الآن بالشباب والرياضيين في ألعاب غير كرة القدم؟

صار هناك دعما من قبل الدولة للألعاب الفردية، واهتمام كبير جدا، خاصة في تلك المرحلة التي تسبق أولمبياد طوكيو 2020، ومؤسسات الدولة، نظرتها اختلفت للألعاب الفردية الشهيدة، التي تحصل على دعم قليل جدًا وتحقق إنجازات كبيرة جدًا، أو بمعنى أصح "الدولة بقت فاهمة كويس، مين بيرفع علم مصر، ومين اللي بيتعب وبيشقى علشان يوصل ويحقق ذاته، وبقت تقف جنبه الحمد لله".