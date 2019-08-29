قال السفير المصري في اليابان أيمن كامل، إن اليابان من الدول الداعمة بشدة للمركز المصري لتسوية المنازعات وحفظ السلام بقارة أفريقيا، مشددا على دور "طوكيو" على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الاستقرار من شأنه دعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف "كامل"، خلاء لقاء مع الإعلامية دينا عصمت بقناة "دي إم سي" على هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "التيكاد 7" باليابان، أن اليابان تمول عددا من الأنشطة كالدورات التدريبية الهادفة إلى تسوية المنازعات في أفريقيا.

ولفت السفير المصري باليابان إلى أن "طوكيو" دوما كانت حريصة على دعم جهود الحفاظ على الأمن والسلم في قارة أفريقيا، مشيرا إلى أنها لم تكتف بهذا الدور في إطار الأمم المتحدة، وإنما أيضا من خلال مصر ودول أفريقية أخرى في هذا المجال.

وقال "كامل" إن "قمة التيكاد" تعد فرصة لبحث الأوضاع الإنسانية في أفريقيا وإيجاد مستقبل أفضل لشباب القارة.