قال السيد هاني، خبير الشؤون الدولية، إن مصر حققت إنجازات كبيرة لأفريقيا خلال ترأسها الاتحاد، فعلى الصعيد الاقتصادي دشنت مصر منطقة التجارة الحرة الأفريقية، يوليو الماضي، ومن شأن هذه المنطقة أن تضاعف جحم التجارة البينية داخل القارة الأفريقية.

وأضاف "هاني"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، المذاعة عبر شاشة "TeN"، أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ما زالت حتى الآن تتراوح بين 15 و16% رغم وجود عدد من مناطق التجارة الحرة والتجمعات الاقتصادية، لكن رغم وجود هذه التجمعات الاقتصادية ما زال حجم البينية لا يزيد عن 16%، موضحًا أن تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تمت خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي يضاعف حجم التجارة البنية.

وأشار إلى أن التجارة البينية داخل الاتحاد الأوربي تبلغ 59% والآسيوية تبلغ 51% وفي أمريكا الشمالية 37%، كما أن مصر طرحت مبادرة "إسكات البنادق" في أفريقيا 2020، حيث تحاول مصر إحداث استقرار وهدوء في دول القارة السمراء، حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في دول غير مستقرة أو تعاني من نزاعات.

وتابع: "إسكات البنادق ضرورة أساسية لتهيئة البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية والبدء في تحقيق أجندة 2063، كما ساهمت مصر في حل الأزمات الأفريقية، على سبيل المثال أزمة السودان الاخير حيث كان لها الدور الأبرز في حل هذه الأزمة".