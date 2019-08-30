"صحة الفيوم": حالة المصابين بتسمم غذائي خلال حفل زفاف بالعجميين مستقرة

قالت الدكتورة منال أحمد عبدالحليم، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم، إن الحالات التي أصيبت بتسمم غذائي خلال حفل زفاف بقرية العجميين، منذ عدة أيام، قُدمت لهم الإسعافات الطبية اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأضافت "عبدالحليم" لـ"الوطن"، أن الإدارة أبلغت مباحث التموين، لضبط الطباخ المقيم بمدينة الفيوم، الذي أعد وجبات الطعام التي وزعت في الحفل، في محل عمله، وتم نقلها إلى منزل صاحب حفل الزفاف لتوزيعها على الحضور، وأنه تم سحب عينات من الطعام لتحليلها.

كان نحو 40 مواطنا، من قرية العجميين، أصيبوا بحالة إعياء وقيئ، إثر تناولهم وجبات في حفل زفاف لأحد أقاربهم، بقرية العجميين، بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، منذ عدة أيام، ونقلوا لمستشفى أبشواي المركزي، ومستشفى التأمين الصحي، للعلاج، وتقرر خروج معظمهم، خلال يومين عقب حدوث الواقعة، بعد استقرار حالتهم.