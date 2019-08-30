"الزراعة": أسعار البطاطس لم ترتفع رغم انتهاء الموسم

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن وجود عجز بمحصول البطاطس، وارتفاع سعرها في مصر.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن إنتاج البطاطس في مصر يشهد ارتفاع هذا العام، مشيرًا إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان بشكل كبير.

وأشار إلى أن الإنتاج متوفر رغم نهاية العروة الحالية، التي حُصدت يونيو الماضي، وأن الفترة الحالية تعتبر نهاية الموسم، مشددًا أن نهاية الموسم هذا العام لم تشهد زيادة أو ارتفاع في الأسعار.

وأكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة تجار الفاكهة والخضروات، أن سعر الطماطم والبطاطس والبصل كان ثابتا لمدة 3 أشهر، نافيًا وجود زيادة في أسعارها.

وأشار إلى ارتفاع إنتاجية الفدان من البطاطس، قائلا إنها وصلت لـ20 طنا من الفدان الواحد، بعدما كان الفدان ينتج 15 طنا في الأعوام الماضية.