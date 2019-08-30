السيسي: قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونا مهما بين دول أفريقيا واليابان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونًا مهما بين دول أفريقيا واليابان.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية، أن القمة المنعقدة بيوكوهاما في اليابان بحثت إيجاد المناخ المناسب للاستثمار في أفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على تغييرات اقتصادية، لافتًا أنها أجرت إصلاحات اقتصادية، وترحب بالانفتاح على العالم.

وجدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل للتعاون في أفريقيا، مشددًا أن مسيرة "تيكاد" يجب أن تتواصل لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

وانعقدت قمة "تيكاد 7" أو "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية"، في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة يوكوهاما اليابانية، والذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية.

ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة.