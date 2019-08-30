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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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فيديو.. نص كلمة السيسي في ختام "تيكاد 7": حددنا آفاق التعاون لـ3 سنوات مقبلة

فيديو.. نص كلمة السيسي في ختام "تيكاد 7": حددنا آفاق التعاون لـ3 سنوات مقبلة

رانيا المشاط: "كل مصري هو وزير للسياحة لأننا نعرف قيمة بلدنا كويس"

رانيا المشاط: "كل مصري هو وزير للسياحة لأننا نعرف قيمة بلدنا كويس"

السيسي: قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونا مهما بين دول أفريقيا واليابان

السيسي: قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونا مهما بين دول أفريقيا واليابان

مهرجانات المراكب النيلية تزعج الفنادق: الغرامة وحدها لا تكفى

مهرجانات المراكب النيلية تزعج الفنادق: الغرامة وحدها لا تكفى

نانسي عجرم وابنتها تزوران مصر: "تهوى الغناء وصوتها جميل"

نانسي عجرم وابنتها تزوران مصر: "تهوى الغناء وصوتها جميل"

"كلنا إسراء غريب".. هاشتاج يدعم فتاة فلسطينية ماتت بسبب "خلاف عائلي"

"كلنا إسراء غريب".. هاشتاج يدعم فتاة فلسطينية ماتت بسبب "خلاف عائلي"

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مهرجانات المراكب النيلية تزعج الفنادق: الغرامة وحدها لا تكفى

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تعرف على مزايا إصدار بطاقات الخصم المباشر في 6 بنوك

أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة.. الشنطة تصل لـ350 جنيها

أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة.. الشنطة تصل لـ350 جنيها

بالفيديو.. مجلس الوزراء ينفي 14 شائعة.. أبرزها "وقف صرف المعاشات"

بالفيديو.. مجلس الوزراء ينفي 14 شائعة.. أبرزها "وقف صرف المعاشات"

محمد إيهاب في حوار لـ"الوطن": أسعى لنيل الدكتوراه بعد التتويج بذهبية طوكيو 2020

محمد إيهاب في حوار لـ"الوطن": أسعى لنيل الدكتوراه بعد التتويج بذهبية طوكيو 2020

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هداية ملاك لـ"الوطن": الناس بقت تعرفني أكتر من الأول.. وتعليم الأطفال حلمي (حوار)

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