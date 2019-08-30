فيديو.. نص كلمة السيسي في ختام "تيكاد 7": حددنا آفاق التعاون لـ3 سنوات مقبلة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة الاختتامية لأعمال قمة "تيكاد" السابعة، بمدينة يوكوهاما في اليابان.

وإليكم نص كلمة الرئيس السيسي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية

السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

السيدات والسادة

الشركاء المنظمون للتيكاد

الحضور الكريم

لا يسعني إلا الإعراب عن تقديري لكم جميعا في نهاية قمتنا التي اتسمت أعمالها بالصراحة والشفافية والاسهامات القيمة من جميع الأطراف المشاركة، وأود أن أثمن توجه اليابان بقيادة سعادة رئيس الوزراء شينزو آبي لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين شعوبنا ودفع المسيرة التنموية التي تستجيب لمتطلبات القارة الأفريقية في إطار من المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها، كما أود أن اغتنم الفرصة للإعراب عن تقديري لشركائي المنظمين للتيكاد على جهدهم الجاد والموضوعي في أعمال قمتنا.

لقد شكلت قمة التيكاد السابعة منعطفًا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان حيث وجهت بصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الافريقي والاولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة.

كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة سعيا لتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء والتصدي للتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة وايجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص استنادًا إلى مجموعة من الافكار المبتكرة التي تتناسب مع الواقع وامكانات شعوبنا وثرواتها البشرية.

السيدات والسادة

إن دول الاتحاد الافريقي مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة صالحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

وأود في هذا السياق أن أؤكد لجميع شركاء افريقيا أن قارتنا قطعت شوطا طويلا من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية فضلا عن بذلها لجهود كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري بما جعلها قبلة لاهتمام الشركاء التنمويين الدوليين وانها في هذا الإطار ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها التنمويين في إطار تحدده خطط تنفيذية تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة سواء في بناء القدرات ونقل المعرفة أو تحديث مصنوعة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وارساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

وفي ضوء ما عكسته أعمال قمتنا من إرادة سياسية مشتركة فاني أود تجديد الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص كافة والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في افريقيا فهذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء، فأسواق افريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة والرغبة موجودة للتعاون مع جميع الشركاء.

ولا يفوتني في هذا المحفل تأكيد مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والاقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل التنمية بافريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.

وأكرر مجددًا أن قد آن الآوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية مما يحقق للشعوب والدول الافريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث بالتنمبة المستدامة.

السيدات والسادة

أود قبل اختتام حديثي الإشادة مرة أخرى بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال أعمال القمة والتذكير بأن مسيرة التيكاد يجب أن تتواصل وتستمر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية من خلال ركائزها الثلاث وأولها الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد واشراف القطاع الخاص وثانيها تطوير مجتمعات مستدامة ومرنة وثالثها تعزيز السلم والاستقرار.

إن عملية البناء على هذه الركائز الثلاث تتطلب حتما وجود أليات متابعة فاعلة تظل تعهدات التيكات تتمشى دوما مع الرؤية والأولويات الأفريقية وفقًا لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي النهاية أجدد شكري للحكومة اليابانية وسعادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وشعب اليابان الصديق والشركاء المنظمين للتيكاد على ما بذلوه من جهود صادقة لإنجاح أعمال القمة وما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال...شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".