السيسي: نهتم بالشباب.. ودور المرأة يتعاظم في مصر والقارة الإفريقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تهتم بالشباب الأفريقي ضاربًا المثل بمنتدى شباب العالم ومنتدى الشباب الأفريقي الذي يٌعقد بمصر كل عام، ويُدعى له شباب من أفريقيا للتناقش والحوار، لافتا إلى اهتمام الرؤساء الأفارقة بالشباب.

وشدد السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي في ختام قمة "تيكاد 7"، على أهمية دور المرأة وضرورة اتخاذ إجراءت تنفيذية لإشراكها في المجتمع الأفريقي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، لافتا لتعاظم دور المرأة بشكل كبير في إطار الفهم الحقيقي لأهمية دورها في أفريقيا.

وأشار الرئيس إلى استمرار هذه الإجراءت وعدم توقفها لتحقيق الأهداف المرجوة منها في وقت قصير، لافتًا أن هذه السياسات تستغرق وقتا كبيرا للاستقرار، وتٌظهر نتائجها لدى المجتمع الأفريقي، مؤكدًا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت ولن يتحقق بسرعة كما يتصور البعض.

شارك السيسي في الجلسة الختامية لقمة "تيكاد 7"، وألقى كلمة أكد فيها أن قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونًا مهما بين دول أفريقيا واليابان.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية، أن القمة المنعقدة بيوكوهاما في اليابان بحثت إيجاد المناخ المناسب للاستثمار في أفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على تغييرات اقتصادية، لافتًا أنها أجرت إصلاحات اقتصادية، وترحب بالانفتاح على العالم.

وجدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل للتعاون في أفريقيا، مشددًا أن مسيرة "تيكاد" يجب أن تتواصل لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.