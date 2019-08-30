خبير: أفريقيا محظوظة برئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي

علق الدكتور أحمد عبدالدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "تيكاد 7"، مشيرًا إلى أن إفريقيا محظوظة بتولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمرك يهمنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" الذي يقدمه أحمد حمزة وسمر شبانة، أن شكل الفعاليات السياسية والاقتصادية تغير، وأن السيسي شارك في العديد من المؤتمرات والقمم الاقتصادية الكبرى، التي يعتبر الرئيس السيسي فيها هو صوت أفريقيا.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على دراية بجميع مشاكل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن خطوات إقامة المنطقة الحرة الأفريقية لم تبدأ في التحقق إلا برئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي هو صوت أفريقيا الآن وصوت مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية.