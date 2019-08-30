الرئيس البرازيلي يقلل من خطورة حرائق الأمازون ويهاجم الصحافة

قلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، مجددا من خطورة حرائق غابة الأمازون مع بدء تطبيق الحظر المؤقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية، وكتب بولسونارو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس، أنه ليس صحيحا أن غابة الأمازون تحترق، مؤكدا أن الحرائق هذه السنة أقل من المعدل الذي سجل في السنوات الأخيرة.

واتهم بولسونارو، وسائل الإعلام البرازيلية "بتغذية" قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن.

جاءت تصريحات الرئيس البرازيلي بينما بدأ تطبيق الحظر المؤقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية من أجل وقف امتداد الحرائق في الأمازون ومحاولة تأكيد قدرتها على التحرك، لكن كثيرين يشككون في فاعلية هذا الإجراء.

وتجرى عمليات الإحراق هذه من أجل تأمين أماكن لزراعات ولتربية الأبقار، القطاع الذي تعد البرازيل من أكبر الدول المصدرة فيه، وأوقفت الشركة، أمس، 3 أشخاص لإحراقهم أكثر من 5 آلاف هكتار في منطقة محمية في ولاية بارا في منطقة الأمازون.

من جهة أخرى، قابلت البرازيل بفتور فكرة تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش حول اجتماع لمساعدة الأمازون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن جوتيريش: "لم يتحدث عن هذه القضية مع الحكومة البرازيلية ولسنا على علم بذلك".

وأضافت الخارجية البرازيلية: "من المهم أن تتعرف السلطات الأجنبية بشكل أفضل على سياسة البرازيل في مجال البيئة وأن تطلع على الوضع في الأمازون والإجراءات المتخذة لمكافحة الحرائق قبل أن تقترح مبادرات جديدة".