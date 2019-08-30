اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحضير للقمة المزمع عقدها مع روسيا وألمانيا في سبتمبر المقبل بشأن أوكرانيا، بحسب ما أعلن الإليزيه.

واستعدادا لهذه القمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكّر ماكرون بـ"الرغبة المشتركة بإحراز تقدم سريع في الإجراءات الأمنية والسياسية الضرورية لحل النزاع في شرق أوكرانيا"، واتفق ماكرون وزيلينسكي على أن يبقى فريقاهما على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة للتحضير لهذه القمة.

وهنأ الرئيس الأوكراني، نظيره الأوكراني على الدعم الذي قدمه البرلمان الأوكراني إلى رئيس الوزراء الجديد أوليكسي جونشاروك وحكومته.

وتأمل فرنسا خلال هذه القمة أن تجعل روسيا تستخدم نفوذها على الانفصاليين الموالين لها في "الدونباس"، من أجل إحلال السلام في المنطقة على أساس اتفاقات مينسك.