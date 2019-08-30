قوات فرنسية تنفذ عمليات ضد الإرهابيين في شمال مالي

أعلنت قوة "برخان" الفرنسية المنتشرة في جمهورية مالي تنفيذ عمليات ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي، مؤكدة - في بيان بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية - أنها نفذت هذا الأسبوع عمليات ضد الإرهابيين بين مدينتي جاو وميناكا والمناطق المحاذية لهما.

وأضافت "برخان"، أن تنفيذ هذه العمليات يعزز الشراكة العسكرية العملياتية بين قوة برخان والقوات المسلحة المالية، مؤكدة أنها نفذت 82 طلعة جوية منها 24 طلعة تمشيط و19 للإمداد و39 في مهمات للنقل، وأشارت القوة الفرنسية إلى أن وحدات من الجيش المالي استفادت من مهمات قتالية في محاربة الإرهابيين، خلال مهام مشتركة مع الجنود الفرنسيين، خاصة في مدينة ميناكا، مع تعميق خبراتهم في مجال القتال الإرشاد الفردي والجماعي والجوي.