لقي نجار مسلح مصرعه إثر سقوط من الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "إسماعيل. ا. م" 42 عاما، نجار مسلح، ويقيم بندر أخميم "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال كل من شقيقه "مصطفى" 32 عاما، عامل، و"عبد الحافظ. ا. ا" 33 عاما، نجار مسلح، كان برفقة المتوفى، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه في أثناء قيام المذكور بعمله في الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء في شارع السلخانة، بندر أخميم، اختل توازنه، وسقط أرضا، وتوفي، ونفيا الشبهة الجنائية.

ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.