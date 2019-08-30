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لجنة اختيار الفيلم المصري لـ"أوسكار" تغفل إدراج Dream away في قائمتها

لجنة اختيار الفيلم المصري لـ"أوسكار" تغفل إدراج Dream away في قائمتها

ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي المشترك "حماة الصداقة 4"

ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي المشترك "حماة الصداقة 4"

بنك cib يجري ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻣﺤﻄﺘﻨﺎ عندك"

بنك cib يجري ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻣﺤﻄﺘﻨﺎ عندك"

"الدفاع الروسية" ترصد 24 انتهاكا للهدنة في سوريا

"الدفاع الروسية" ترصد 24 انتهاكا للهدنة في سوريا

"مصر للطيران" تسير 16 رحلة لعودة 3100 حاج إلى أرض الوطن

"مصر للطيران" تسير 16 رحلة لعودة 3100 حاج إلى أرض الوطن

في ذكرى رحيله.. "أبو ليلة "من وزير تعليم عالي إلى رئيس مجلس الشعب

في ذكرى رحيله.. "أبو ليلة "من وزير تعليم عالي إلى رئيس مجلس الشعب

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رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

مصادر: السجائر الإلكترونية تنتجها مصانع "بير السلم" ولا نعرف عدد مدخنيها

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

تغطية بالوعات "الطالبية" بالجهود الذاتية: "كلنا ياسين"

قرية في البدرشين تطلق حملة لـ"تطهير المقابر"

قرية في البدرشين تطلق حملة لـ"تطهير المقابر"

فيديو.. نص كلمة السيسي في ختام "تيكاد 7": حددنا آفاق التعاون لـ3 سنوات مقبلة

فيديو.. نص كلمة السيسي في ختام "تيكاد 7": حددنا آفاق التعاون لـ3 سنوات مقبلة

من أرشيف لقاءات نجيب محفوظ التلفزيونية: بفرح لما أشوف أعمالي بالسينما

من أرشيف لقاءات نجيب محفوظ التلفزيونية: بفرح لما أشوف أعمالي بالسينما

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