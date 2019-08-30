قالت مديرية الصحة في مطروح، إن عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك السابق والمنتخب، (36 عاما) أصيب بجرح قطعي في فروة الرأس طوله نحو 10 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، هو وصديقه إبراهيم عبد السلام محمد 35 من الإسكندرية، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وكدمات وسحجات، والذى كان برفقته خلال رحلة فى الساحل الشمالى.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن عمرو زكي لحادث مروع، بسيارته الخاصة، أمام قرية فيستا مارينا بالساحل الشمالي، نطاق مركز ومدينة العلمين، حيث اصطدمت بـ"نخلة" عقب صعودها إلى أحد الأرصفة.

شقيق عمرو زكي يروي تفاصيل الحادث: حالته حرجة وادعوا له بالشفاء

فيما طالب صابر زكي، شقيق نجم الزمالك المصاب، جماهير كرة القدم المصرية بالدعاء لشقيقه، اللاعب الدولي السابق، بعد الحادث الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة.

وقال صابر ذكي، في تصريح خاص لـ"الوطن سبورت": "عمرو في غيوبة حاليا وتعرض لكسر في الحوض والضلوع، وقررت على مسئوليتي الشخصية نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس".