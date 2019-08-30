بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد1441هـ.

وجاء نص البرقية: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو غدً مشرق آمن مستقر بمشيئة الله".

وأضاف: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسؤوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصونًا لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.. حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذة المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، كما أصدر توجيها بتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة في سيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة في سيناء، وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالمناسبة نفسها.