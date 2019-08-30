"مصر للطيران" تسير 16 رحلة لعودة 3100 حاج إلى أرض الوطن

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة، اليوم، 16 رحلة جوية من جدة والمدينة إلى مطار القاهرة لنقل 3700 حاج بواقع 7 رحلات من جدة لنقل 1500 حاج، من بينهم رحلتي شارتر لنقل حجاج دولة مالي، و9 رحلات من المدينة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.

في

كانت شركة مصر للطيران كشفت عن أنها ستختتم جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.