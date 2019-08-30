خرج عمرو زكي لاعب نادى الزمالك السابق والمنتخب، من مستشفى العلمين النموذجي، بناء على رغبته، عقب إجرائه جميع الفحوصات الطبية، حيث جرى تحويله إلى مستشفى دار الفؤاد، وفقا لرغبته.

ووقع حادث لنجم الزمالك السابق، بسيارته، أمام قرية فيستا مارينا بالساحل الشمالي بنطاق مركز ومدينة العلمين، حيث اصطدمت سيارته بـ"نخلة" عقب صعودها على رصيف.

بالصور.. عمرو زكي يتعرض لحادث سير مروع

ويتواجد عمرو زكي حاليا في مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات، إثر الحادث الذي تعرض له اللاعب صباح اليوم.

شقيق عمرو زكي يروي تفاصيل الحادث: حالته حرجة وادعوا له بالشفاء

فيما طالب صابر زكي، شقيق نجم الزمالك المصاب، جماهير كرة القدم المصرية بالدعاء لشقيقه، اللاعب الدولي السابق، بعد الحادث الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة.

وقال صابر زكي، في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "عمرو في غيبوبة حاليا وتعرض لكسر في الحوض والضلوع، وقررت على مسئوليتي الشخصية نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس". وأضاف: "فضلت نقل شقيقي إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى تتوفر له كل الإمكانيات ويحصل على الإسعافات اللازمة".