كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة العثور على جثة متفحمة لحارس عقار داخل منزله في منطقة أبو تلات غرب المحافظة.

وتلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا، من شخص، يدعى "م. ن" يفيد بالعثور على جثة حارس منزله المدعو "ر. ح"، بها إصابات وحروق، داخل غرفته، في ظروف غامضة.

وانتقل المقدم أحمد جاب الله، رئيس مباحث قسم شرطة العامرية أول، إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المذكور، بها جروح و"محروقة" داخل المنزل المشار إليه.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو المدعو "م. أ" 17 عاما، مقيم منطقة أبو تلات، جار المجني عليه، وألقي القبض عليه.

وتبين من التحريات، أن المتهم اتفق مع المجني عليه على شراء دراجته، وتوجه يوم الحادث إلى غرفته محل الحادث، لاتمام ذلك، إلا أنه فوجئ بالمجني عليه يطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

ووفقا للتحريات، تسبب رفض المتهم ممارسة الفجور مع المجني عليه في حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها المتهم بالاعتداء عليه بـ"عتلة حديد" تصادف وجودها بالمنزل.

وأقر المتهم في التحقيقات، بتوجيه عدة ضربات بـ"العتلة" إلى المجني عليه، حتى فارق الحياة، وتوجه بعد ذلك إلى إحدى محطات الوقود، واشترى زجاجة بنزين، وعاد وأضرم النيران في جثته وفر هاربا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.