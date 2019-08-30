يمثل فيلم "The Perfect Candidate" أو "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، التواجد الأول للملكة لعربية السعودية في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 76 من المهرجان، والتي تمتد فعالياتها حتى 7 سبتمبر المقبل، وشهد أمس عرضه الأول في المهرجان بحضور صناعه.

ونشر مجلة "فارايتي" حوار مع المخرجة السعودية، الذي بسؤالها عن إذا كانت السياسة أثرت على صناعة الأفلام السعودية منذ رفع الحظر المفروض على السينما لمدة 35 عاما، في عام 2017، ردت: "بغض النظر عن الوضع السياسي، يجب أن يسود الفن دائما وأن يمنح الأولوية القصوى، لأنه ما يدفع للحضارة لتنمو، ويشكل عقول الناس وقلوبهم".

وتطرقت المنصور إلى تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، إذ مُنحت النساء مؤخرا حق السفر إلى الخارج دون إذن من أقاربهن الذكور وسُمح لهن أخيرا بقيادة السيارات، حيث تعتبر كلتا الخطوتين نتيجة لسنوات من النشاط.

وعند سؤالها عن الخطوات التالية، قالت إن التغيير يجب أن يأتي من داخل النساء السعوديات أنفسهن، متابعة: "نحن مبرمجون لأننا كنا أطفال نخجل من الأضواء ومن التعبير عن آرائنا، وبالتالي إبعاد المرأة عن طريقة التفكير تلك يشكل تحديا كبيرا، أعتقد أن الخطوة التالية هي تمكين النساء من الشعور أنه من الجيد القيام بذلك، والآن حان الوقت للمضي قدمًا".

على عكس فيلمها السابق "وجدة"، فإن هيفاء المنصور واثقة من أن فيلمها الجديد سيعرض في بلدها، ولكن ليس بدون بعض التحديات، قائلة: "لدينا بالتأكيد دور سينما الآن، مع عدد قليل من الشاشات، وبالتالي سيتم عرضه، لكن الموزعين ما زالوا يحاولون معرفة كيفية تسويق ووضع فيلم فني سعودي".