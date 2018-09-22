بدأ عرض فيلم "Nappily Ever After" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، اليوم، على شبكة "Netflix"، وسط ردود أفعال إيجابية حتى الآن.

الفيلم مأخوذ عن كتاب بالاسم نفسه للكاتبة تريشا ر. توماس، والذي تدور أحداثه حول فيوليت جونز، التي تكافح من أجل تحقيق التوازن بين حياتها التي تبدو مثالية مع وظيفتها وصديقها وشعرها، ولكن كل شيء ينهار عندما تكتشف أن حياتها فقط تبدو مثالية، فتبدأ في التخلي عن كل ذلك.

الفيلم بطولة سانا لاثان التي قامت بحلاقة شعرها تمامًا خلال تصوير الفيلم، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب وتأيد نسبة كبيرة من الأمريكيات من أصل أفريقي.