قالت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى البستاني، اليوم، إن لبنان لم يتلق طلبا لدخول ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" إلى موانئه، مضيفة - في تغريدة على حسابها على "تويتر"- إن "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام، كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط 'أدريان داريا 1' الى لبنان"، تعقيبا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي قال إن الناقلة متجهة إلى لبنان.

وكان وزير الخارجية التركي، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية ادريان داريا1 التي يشتبه أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا واحتجزت لمدة ستة أسابيع في جبل طارق، تتجه حاليا نحو لبنان، وقال -في اوسلو ردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت الناقلة تتجه نحو تركيا- "هذه الناقلة لا تتجه بالواقع نحو اسكندرون (جنوب تركيا)، إنها تتجه نحو لبنان"، لكن الوزير التركي لم يحدد ما إذا كان لبنان وجهتها النهائية، وأضاف أوغلو: "لا نزال نشتري الغاز من إيران لكننا لا نشتري النفط"، موضحا أن بلاده "تتابع عن كثب" التطورات المتعلقة بالسفينة.

والناقلة ادريان داريا 1 كانت تحمل اسم "جرايس-1" عند احتجازها قبالة سواحل جبل طارق بشبهة نقل النفط إلى سوريا، في ما كان يعد انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على هذا البلد. وكانت الولايات المتحدة طلبت تمديد احتجاز السفينة، وسمحت المحكمة العليا في جبل طارق في 15 أغسطس الجاري، للناقلة بالمغادرة بعدما أكدت طهران بأن الحمولة لن تسلم إلى سوريا.

وأعلنت ايران، الإثنين الماضي، أنها باعت النفط الذي كان مخزنا في الناقلة بدون توضيح الجهة المشترية، ولا ما إذا كان جرى شراء النفط قبل أو بعد مصادرة الناقلة في 4 يوليو، وكانت سلطات جبل طارق، الأرض التابعة لسيادة بريطانيا، رفضت مصادرة السفينة بطلب من واشنطن.