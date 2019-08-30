مع قرب العام الدراسي الجديد، أقامت وزارة الداخلية شوادر للمشاركة في توفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية، بأسعار منخفضة للمواطنين ضمن مبادرة "كلنا واحد".

وشهدت شوادر المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ لانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق، ويستمر حتى بدء العام الدراسي من الـ9 صباحا حتى الـ9 مساء.

ورصدت "الوطن" أسعار الأدوات المدرسية بشوادر مبادرة "كلنا واحد":

سعر الكوتشي

يبدأ سعر الكوتشي من 90 جنيها حتى 250 جنيها.

سعر الكشاكيل

دستة كشاكيل 80 ورقة: 27 جنيها.

دستة كشاكيل 100 ورقة: 27 جنيها.

دستة كراسات 20 ورقة: 17.50 جنيه.

كشكول سلك 80 ورقة: 7.50 جنيه.

دستة كراسات 28 ورقة: 17.5 جنيه.

سعر الأقلام

قلم سنون: 2.50 جنيه.

علبة سبورة 12 قلم: 34 جنيها.

سعر اللانش بوكس

يبلغ سعر اللانش بوكس 50 جنيها.

سعر زجاجة المياه

يبلغ سعر زجاجة المياة من 9 جنيهات : 30 جنيها.

سعر المقالم

يبلغ سعر المقلمة من 8.5 جنيه حتى 21 جنيها.

سعر الشنط المدرسية

يبلغ سعر الشنطة المدرسية من 20 : 150 جنيها.

سعر الزي المدرسي

سعر طقم مدرسة رياض الأطفال: 120 جنيها.

سعر طقم مدرسة ابتدائي من 120 : 190 جنيها.

سعر طقم مدرسة إعدادي من 150 : 180 جنيها.

سعر طقم مدرسة ثانوي: 200 جنيه.

سعر جيبة لطالبات الثانوي: 90 جنيها.

سعر قميص بناتي لطالبات الثانوي: 75 جنيها.