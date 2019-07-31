كشفت شعبة الأدوات المكتبية في الغرف التجارية، تراجع أسعار السلع المدرسية هذا العام من 10% لـ15%، قياساً على أسعار العام الماضي، والمقرر طرحها عقب عيد الأضحى المبارك.

وأرجع أحمد أبو جبل رئيس الشعبة، سبب التراجع لهبوط أسعار الورق عالمياً والدولار، وثبات سعر الدولار الجمركي.

وحول أسعار الحقائب الخاصة بالطلاب، قال "أبو جبل" لـ"الوطن"، إن أسعار المستورد منها يبدأ من 200 إلى 700 جنيه للماركات والعلامات التجارية المشهورة، و"الشنط" المحلية تتراوح أسعارها من 50 إلى 200 جنيه للواحدة.

وحول أسعار الكراسات والكشاكيل، أوضح أن الإنتاج المحلي منها يغطى 80% من احتياجات السوق المصري، والأسعار تختلف حسب جودة وحجم الورق، مشيرا إلى أن الكشكول المستورد بالجودة العالية، سعره من 25 إلى 35 جنيها.

وقال إن سعر القلم الجاف يتراوح بين 60 قرشاً إلى جنيه وربع، للمنتجات محلية الصنع، والمستورد من الهند وإندونيسيا سعره من جنيه وربع حتى 2.5 جنيه، وبالنسبة لأسعار القلم الرصاص يبدأ من 50 قرشاً وصولا إلى ثلاثة جنيهات للأنواع المستوردة.