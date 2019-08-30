قتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم انتحاري بدراجة نارية في مدينة عدن جنوب اليمن، في أول هجوم انتحاري في المدينة منذ سيطرة الانفصاليين الجنوبيين عليها في 10 من أغسطس، وقال مصدر أمني، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "انتحاريا يقود دراجة نارية مفخخة اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد شمال المدينة". وأصيب عدد من المدنيين في الهجوم الذي وقع في سوق شعبي.

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، يحمل بصمات تنظيم القاعدة. ونجا أيضا قائد قوات الحزام الأمني في المدينة وضاح عمر عبدالعزيز من انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة 5 من مرافقيه، وأكد المصدر أن الهجوم الذي استهدف عبد لعزيز كان بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة الشيخ عثمان في وسط عدن.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بالتواطؤ مع منفذي الهجمات التي استهدفت مقاتليه في الأول من أغسطس الجاري وأدت إلى مقتل 49 شخصا، وتبنى المتمردون الحوثيون واحدا من الهجومين، بينما نسب الآخر إلى جهاديين. وأكد الانفصاليون أن "محاربة الإرهاب" هي أحد الأسباب التي دفعتهم للاستيلاء على عدن.

واستعاد الانفصاليون الجنوبيون، الخميس مدينة عدن بعد أقل من 24 ساعة من فقدانهم السيطرة عليها، بعد استقدامهم تعزيزات كبيرة من محافظات أخرى. وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

وكانت الإمارات، أكدت في بيان أمس الجمعة، أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن بجنوب اليمن استهدفت "ميليشيات إرهابية" دفاعا عن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن أبوظبي قامت "بضربات جوية محددة" الأربعاء والخميس استهدفت "ميليشيات إرهابية" بعد معلومات مؤكدة بأن "المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري".

وأكدت أبو ظبي، أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة"، موضحة أن الإمارات "لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس".

من جهته، أكد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع "تويتر"، فجر اليوم، الجمعة أن "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة"، مضيفا: "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".

وفي عدن، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في مؤتمر صحفي ليل الخميس الجمعة أن قواته اعتقلت "عناصر إرهابية مطلوبة دوليا".