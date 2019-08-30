انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الحزام الأمني شمال مدينة عدن، وذكرت قناة "سكاي نيوز"، أن مداهمات أمنية تجرى لاستهداف أوكار عناصر إرهابية.

واستعادت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن السيطرة الكاملة على مدينة "عدن"، كبرى مدن جنوب البلاد، أمس، في أعقاب اشتباكات مع قوات منضمة تحت جناح الحكومة الشرعية والتي انسحبت من المدينة بعد دخولها، أمس الأول، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون من الجانبين.

واستقدم المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيزات كبرى من محافظات أخرى بما يوحي باحتمال التحضير للسيطرة على محافظتي "أبين" و"شبوة" من أيدي القوات الحكومية.

وتعد "عدن" العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ سيطرة قوات المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.