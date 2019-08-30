تراجع الليرة التركية يهبط بصادرات الكيماويات المصرية 26%

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن تراجع قيمة العملة التركية "الليرة" أمام الدولار أدي إلي هبوط صادرات منتجات الكيماويات المصرية بنحو 26% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المجلس، في بيان اليوم، أنه وفقا لبيانات مستودع وزاره التجارة فقد شهدت الصادرات إلى السوق التركية تراجعا واضحا بنسبة نحو 26% لتبلغ ما قيمته 443 مليون دولار وهو ما قد يعود لتراجع الطلب فى السوق التركي كنتيجة لتدهور قيمة الليرة التركية، وفقا للمجلس.

وتشهد العملة التركية تراجعات كبيرة في قيمتها أمام الدولار منذ العام 2018، حيث خسرت العام الماضي نحو 30% من قيمتها.

وفي المقابل قال المجلس، إن النصف الأول من العام شهد زيادة في الصادرات إلى باقي الأسواق وخصوصًا إلى الهند بنسبة 31% لتصل إلى 132 مليون دولار وأمريكا بنسبة 58% لتصل إلى ما قيمته 104 ملايين دولار وبلجيكا بنسبة 26% لتصل إلى 100 مليون دولار، ولعل أبرز الزيادة في الصادرات إلى السودان بنسبة 79% لتصل إلى ما قيمته 70 مليون دولار.