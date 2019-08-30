تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 124 ألف نسخة من الكتب المدرسية المنسوخة والمقلدة، داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وضبط شركة للدعاية والإعلان بدون ترخيص بالجيزة.

وشنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكبة بمحافظة القاهرة، والتى أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط (مقر مخزن خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم) وضبط أحد الأشخاص بالمخزن، وبالتفتيش تم ضبط 124695 مائة أربعة وعشرون ألف وستمائة خمسة وتسعون "كتاب تعليمى خارجى منسوخ ومقلد").

وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات فقد تم توجيه حملة أمنية مكبرة ومن ناحية أخرى تم استهدفت شركات الدعاية والإعلان غير المرخصة، والتى تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط (أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة غير مرخصة للدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة الدقى) .. وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن من الشركة المالكة.