يستقبل مطار أسوان الدولي، اليوم الجمعة، آخر الرحلات الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء الوجه القبلي، عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، وسط تسهيلات كبيرة من سلطات المطار لإنهاء إجراءات وصولهم إلى أرض الوطن.

ووجه الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن يعمل مطار أسوان اليوم بكامل قوته لاستقبال ضيوف الرحمن وتوفير كافة سبل الراحة وجميع التسهيلات اللازمة لهم ولذويهم بالخيمة المعدة لمستقبلى الحجاج أمام صالة الوصول.

وقال الطيار وائل النشار رئيس مجاس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن فرق العمل في مطار أسوان الدولي، تواصل عملها حتى الساعة الثامنة مساءً لوجود رحلات دولية مرتقبع من مدريد وبرشلونة، منتظر وصولهم مساءً إلى مدينة أسوان.

وتشهد المطارات المصرية، حركة تشغيل مكثفة بالتزامن مع تسيير رحلات الحجاج المصريين العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء موسم الحج لهذا العام، وتختتم عدد من المطارات اليوم استقبال جسر العودة للحجاج، بينهم مطار القاهرة الدولي من خلال الصالة الموسمية، وسط تسهيلات كبيرة مقدمه للحجاج وذويهم وتوفير أماكن لاستقبالهم أمام صالات الوصول بالمطارات.