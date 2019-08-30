طالبت سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة كوثر علي، المؤسسات والهيئات المختلفة، بضرورة دعم المرأة وتقديم يد العون لها وتمكينها، مبدية 4 ملاحظات على وضع المرأة تحتاج إلى إعادة نظر، تضمنت ضعف الاعتماد عليها في العمل، والتمثيل في النقابات، ومناهضة التحرش في العمل، وتوفير دور حضانة.

وقالت كوثر علي، سكرتير المرأة العاملة، في ختام ورشة "المساواة بين الجنسين"، مساء أمس، التي نظمتها منظمة العمل الدولية على مدار الأسبوع الماضي، إن وضع المساواة بين الجنسين في العمل تحسن كثيرًا في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فتقلدت المرأة العديد من المناصب الوزارية والحكومية، مشيرة إلى أنه رغم تلك الإنجازات والحرص الدائم للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم المرأة، إلا أن المرأة مازالت تعاني من ضعف التمثيل المناسب لها في العمل النقابي.

وتابعت سكرتير المرأة العاملة: تعاني المرأة أيضًا من قلة الاعتماد عليها من قبل أصحاب الأعمال بزعم أن هناك مهن تناسب الرجال أكثر، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لمناهضة ظاهرة التحرش ضد المرأة في العمل.

وطالبت، الحكومة بضرورة التوجيه بأهمية وجود دور حضانة في المنشآت المختلفة، قائلة: لابد من توافر حضانة في كل منشأة وفي حالة كان عدد العاملين بالمنشأة قليل، من الممكن أن تجمع الحضانة بين أكثر من منشأة.

من جانبها، أكدت منظمة العمل الدولية، ضرورة انخراط المرأة في العمل النقابي، وتشجيعها على خوض الانتخابات العمالية النقابية في مصر.

وترى المنظمة، أن من أجل تمكين المرأة، فلابد من العمل على دمج كل أطراف العملية الإنتاجية في حوار اجتماعي حقيقي تكون النساء طرفًا أصيلاً فيه، وتعزيز العلاقات والتشبيك بين النقابات والمجالس والمنظمات المعنية بالنساء في مصر مثل المجلس القومي للمرأة، والعمل على تقوية ودعم وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات المختلفة.