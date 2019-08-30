"سيئة السمعة" تلك المقولة كانت مبررًا من زوجين قتلا زوجتيهما في الخليفة والمطرية، ووقفا أمام جهات التحقيق للتنصل من تهمة القتل العمد التي نسبتها النيابة العامة لكل منهما.

في الخليفة، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس عامل، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها، وانتدبت النيابة الطب الرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب وفاتها، واستدعت 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

وشاهد الجيران جثة المجني عليه"س .ك" ملقاة على الأرض في صالة المنزل فأبلغوا قسم شرطة الخليفة، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة صحة المعلومات، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجها؛ لشكه في سلوكها، وتبين من تحريات المباحث أن الجاني ذبح زوجته أمام أولادهما ولاذ بالهرب، وطاردته مأمورية من القسم وألقي القبض عليه.

أما الواقعة الأخري في المطرية، حيث تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي بمشاجرة بين عامل وزوجته 33 سنة، فتعدى عليها الزوج بقطعة خشبية ونقلت إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل تداركها بالعلاج.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة بعد شكه في سلوك زوجته، بعدما أخبره طفله أن الزوجة تجري مكالمات هاتفية بشكل متكرر مع رجل مجهول "ابني قالي ماما بتكلم واحد غريب في التليفون كل يوم".