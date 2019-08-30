بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه، تعرض وزارة الآثار، ولأول مرة، خلال الأيام القادمة، تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، وذلك بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر، والمغلقة أمام الزيارة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية النقل تمت مساء أمس بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وتحت إشراف فريق عمل من أثريي منطقة القرنة، الذين قاموا بعمل تقرير حالة للتابوت لإثبات حالة حفظه قبل عملية النقل لافتا إلى قيام فريق آخر من المرممين بأعمال الترميم الأولي قبل التغليف والنقل.

وأشار الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار القرنة إلى أن التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات وأبناء حورس الأربعة إضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفى.

وأعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير "منتوحرخبش - إف استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الآثار الألماني "ألتن مولر" داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت. يبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم و يزن 6 طن.