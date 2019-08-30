أعلن اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات لجميع موظفين مجلس المدينة، في إطار تعليمات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجهات الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية،وتحت رعاية الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وقال لبيب، في تصريح صحفي، أن إجراء التحاليل بداية لتطهير الجهاز الإداري للدولة، والموظف الذي يتحايل على نتيجة التحليل باستخدام إحدى المواد التي تبطل النتيجة، يجب أن يتساوى في نظر القانون بالموظف المتعاطي وبالتالي تطبق عليه عقوبة الموظف المتعاطي وهي الفصل من وظيفته.