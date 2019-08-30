أعلن شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451، تولي عماد عبدالوهاب، منصب المحافظ 2022/ 2023، بعد فتح باب الترشح له منذ يوم 30 يوليو 2019، حتى أمس 29 أغسطس 2019.

جاء ذلك في الوقت الذي لم يتم تقديم أوراق ترشح للمنصب سوى مرشح واحد هو عماد عبدالوهاب، عن نادي روتاري قصر النيل، وبناء عليه، تم إعلانه المحافظ المسمى 2022/ 2023.

وتقدم والي بالتهنئة له كرائد جديد لمنطقة الروتارية، مطالبا رؤساء وسكرتيري الأندية الروتارية بتقديم التهنئة له وتقديم الدعم اللازم والمساعدة من أجل تقديم خدمات مميزة لجموع المصريين، فضلا عن أعضاء الأندية الروتارية المصرية.